В Чувашии появятся новые производства

Будет прогрессивная экономика – регион еще более расцветет. Это здесь, в Чувашии, понимают. Поэтому в первоочередных планах – развитие производства, обновление предприятий.

Сразу после выборов врио Главы Чувашии Олег Николаев пригласил журналистов на брифинг и рассказал, как будут работать заводы и фабрики региона.

Одним из действенных инструментов дальнейшего развития станет использование так называемого механизма специальных инвестиционных контрактов - СПИК 2.0, который предполагает заключение соглашения между инвестором, государством, регионом, муниципалитетом и инициатором проекта. Это позволит обеспечить лучшее взаимодействие между всеми участниками производственного процесса и предположительно повысит его эффективность.

В рамках СПИК 2.0 в Чувашии на настоящий день обсуждаются перспективы реализации проекта по производству тракторов малой мощности на площадях концерна «Тракторные заводы». Но предстоит еще конкурсный отбор. Если он пройдет успешно, то на заводе появятся как минимум 500 новых рабочих мест, современное высокотехнологичное производство, благодаря чему удастся выйти на принципиально другие объемы выпуска продукции – до 10-12 тысяч тракторов через 2-3 года.

Так же, в рамках СПИК 2.0 предполагается модернизировать «Химпром», завод имени В.И. Чапаева, «Эларой» и другие предприятия.