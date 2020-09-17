Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса. Об этом в четверг, 17 сентября, рассказал исполнительный директор космической корпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

- Каллисто – третье место в солнечной системы, которое, по мнению общественности, может стать наиболее целесообразным местом для организации обитаемой базы для человека после земного спутника и Марса, - сообщил он в интервью агентству ТАСС.

Александр Блошенко объяснил, что привлекательность спутника Юпитера обусловлена большим количеством на его поверхности водяного льда, под которым располагается незамерзающий океан. Более того, на Каллисто была зафиксирована сейсмическая активность, а значит у спутника есть горячее центральное ядро.

Как сообщал сайт kp.ru, Россия планирует возобновить исследования на второй планете солнечной системы – Венере. Роскосмос может организовать отдельную экспедицию, помимо уже утвержденной с США миссии «Венера-Д».