Ухань принял первый международный рейс после пандемии

Рейс Сеул-Ухань с вылетом в обратном направлении будет выполняться раз в неделю по средам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Город Ухань в центральной китайской провинции Хубей является бывшим эпицентром распространения коронавируса в КНР. Около 7 месяцев местный аэропорт не принимал международные рейсы. Однако в среду, 16 сентября, в аэропорт «Тяньхэ» приземлился самолет авиакомпании T'Way Airlines. Рейс Сеул-Ухань с вылетом в обратном направлении будет выполняться раз в неделю по средам, сообщает центральное телевидение Китая. Также отмечается, что 60 пассажиров из Сеула были направлены в гостиницы на 14-дневный карантин.

Также отмечается, что 60 пассажиров из Сеула были направлены в гостиницы на 14-дневный карантин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее из-за вспышки коронавируса международный аэропорт «Тяньхэ» фактически находился на карантине. Транспортное сообщение с городом было приостановлено с 23 января, местным жителям также было запрещено покидать населенный пункт. Частичные ограничения на въезд и выезд в провинцию Хубей были сняты 25 марта, частичное авиасообщение при этом возобновилось в начале апреля. До регулярного авиасообщения с Сеулом аэропорт «Тяньхэ2 использовался для внутренних авиаперевозок по 73 направлениям. В день совершалось около 500 рейсов.