Россияне рассказали, какие домашние дела не любят больше всего

Россияне рассказали, какие дела не любят делать по дому Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне рассказали, как относятся к домашним делам, какие занятия им по душе, а какие – нравятся меньше всего. Опрос провели аналитики онлайн-сервиса услуг YouDo.com.

Оказалось, что большая часть россиян к уборке дома относится нейтрально. Так ответили 51% опрошенных. Еще треть россиян признались, что уборку не любят, но когда нужно все равно убирают в доме. А вот 10% опрошенных рассказали, что искренне любят наводить порядок в квартире или доме.

Самым нелюбимым занятием оказалась глажка белья. За нее проголосовала половина опрошенных. А вот стирку и мытье посуды назвали приятными занятиями боле 40% респондентов, передает RT.

Около половины россиян убираются дома каждую неделю. Еще 19% проводят уборку примерно раз в две недели. 17% опрошенных оказались чистюлями, они убираются каждый день. Зато еще два признались, что убираются только перед приходом гостей или не убираются никогда, пишет Москва 24.