Россия не выдаст Польше авиадиспетчеров по делу Качиньского, заявил сенатор. Фото: Николай Дементьев / КП Смоленск

Российская сторона не собирается выдавать Польше авиадиспетчеров, которых польская прокуратура считает причастными к крушению самолета бывшего президента европейского государства Леха Качиньского. Об этом в четверг, 17 сентября, заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации России Андрей Климов.

- Россия не выдаст польской стороне диспетчеров по делу Качиньского, это запрещает российская Конституция, - сказал зампредседателя комитета. Сенатор также посоветовал Польше «на этом закрыть дело».

Напомним, что ранее прокуратура Польши потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный во время авиакатастрофы.

Самолет Ту-154 Качиньского упал десять лет назад при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. В результате трагедии погибли 96 членом делегации Польши. Специалисты Международного авиационного комитета чуть позже заявили, что причиной падения рейса стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а также недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.