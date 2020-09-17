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Президент РФ наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

14 сентября зампреду Совета безопасности исполнилось 55 лет
Анастасия РЫШКОВА
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Путин наградил Медведева за заслуги перед Отечеством

Путин наградил Медведева за заслуги перед Отечеством

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Указ главы государства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее в 2005 году Медведев был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в 2015 году был удостоен этого же ордена I степени.

Стоит напомнить, что накануне 14 сентября, Дмитрий Медведев отметил юбилей. Зампреду Совета безопасности исполнилось 55 лет.

Государственная награда РФ - Орден "За заслуги перед Отечеством" - был учрежден в 1994 году. Им награждают граждан РФ за особо выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности. Награда имеет четыре степени. Высшей из них является первая.