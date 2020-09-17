Названы регионы, где живут самые трезвые жители

В среднем на одного россиянина в год приходится шесть литров выпитого этанола Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Росалкогольрегулировании посчитали, какое количество спиртного в среднем приходится на россиянина. По итогам 2019 года среднестатистический гражданин выпивал шесть литров выпитого этанола.

Цифра усредненная, в некоторых регионах этот показатель зашкаливает, достигая 11,6 литров на душу населения, а в других существенно ниже – всего 0,08 л.

Самые «трезвые» регионы России:

Чечня -0,08 литра,

Ингушетия - 0,14 л.,

Северная Осетия - 0,54 л.,

Дагестан - 0,73 л.,

Кабардино-Балкария - 0,88 л.

Самые «пьющие» регионы России:

Сахалинская область -11,16 литра,

Республика Коми - 10,83 л.,

Магаданская область - 10,66 л.,

Удмуртия - 9,91 л,

Карелия - 9,74 л.

Комментируя приведенные данные, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что в последние годы потребление спиртного снижается.

Раньше средние показатели составляли 17–18 литров, теперь в разы ниже. Разница по регионам тоже вполне объяснима: уровень доходов и качество жизни населения, этнокультуральные особенности.

- В борьбе с пьянством нужно не столько запрещать, сколько снижать бедность, а с ней и спрос на такую продукцию. Важна социальная реклама, мы должны формировать неприятие, - отметил в беседе с NEWS.ru депутат.

Ранее сообщалось, что российские пивовары с начала года стали производить на 13% больше безалкогольного пенного напитка на фоне развития онлайн-торговли, передает телеканал "360".