Названы регионы, где живут самые трезвые жители

В среднем на одного россиянина в год приходится шесть литров выпитого этанола
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Росалкогольрегулировании посчитали, какое количество спиртного в среднем приходится на россиянина. По итогам 2019 года среднестатистический гражданин выпивал шесть литров выпитого этанола.
Цифра усредненная, в некоторых регионах этот показатель зашкаливает, достигая 11,6 литров на душу населения, а в других существенно ниже – всего 0,08 л.
Самые «трезвые» регионы России:
Чечня -0,08 литра,
Ингушетия - 0,14 л.,
Северная Осетия - 0,54 л.,
Дагестан - 0,73 л.,
Кабардино-Балкария - 0,88 л.
Самые «пьющие» регионы России:
Сахалинская область -11,16 литра,
Республика Коми - 10,83 л.,
Магаданская область - 10,66 л.,
Удмуртия - 9,91 л,
Карелия - 9,74 л.
Комментируя приведенные данные, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что в последние годы потребление спиртного снижается.
Раньше средние показатели составляли 17–18 литров, теперь в разы ниже. Разница по регионам тоже вполне объяснима: уровень доходов и качество жизни населения, этнокультуральные особенности.
- В борьбе с пьянством нужно не столько запрещать, сколько снижать бедность, а с ней и спрос на такую продукцию. Важна социальная реклама, мы должны формировать неприятие, - отметил в беседе с NEWS.ru депутат.
Ранее сообщалось, что российские пивовары с начала года стали производить на 13% больше безалкогольного пенного напитка на фоне развития онлайн-торговли, передает телеканал "360".