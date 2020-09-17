Пособия для безработных в 2021 году не будут ниже прожиточного минимума

Безработные россияне продолжат получать пособия в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство РФ сообщило о том, что продолжит поддерживать безработных россиян в 2021 году и выплачивать им пособия. На эти цели уже предусмотрены дополнительные денежные ресурсы.

«Пособия безработным, действительно, у нас в этом году были увеличены. Мы предусмотрели дополнительные средства в текущем году - более 100 млрд рублей пошло на реализацию этой задачи. Кстати говоря, не только в этом году, но и на следующий год мы также предусматриваем дополнительные ресурсы для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации"», - отметил министр финансов России Антон Силуанов в интервью на канале «Россия-24».

Ранее Минэкономразвития прогнозировал, что по итогам 2020 года уровень безработицы в стране составит 5,7%. Ожидается, что в 2021 году показатель будет снижен до 5,2%, а в 2022 – до 4,7%. При этом максимальный размер пособия для безработных в 2021 году останется на уровне прожиточного минимума.

Напомним, сайт kp.ru сообщал о том, что с начала пандемии правительство приняло новые меры поддержки безработных граждан. Так, в 2020 году правительство увеличило максимальный размер пособия по безработицы до размера МРОТ. Минимальное пособие на данный момент составляет 4,5 тысячи руб. Также в связи с общим снижением уровня экономики в стране до конца года правительство планирует выделить дополнительно 35 млрд руб. на поддержку безработных. Ранее на эти нужды уже было выделено около 130 млрд руб.