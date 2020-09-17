Песков: Оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции нет

Песков заявил, что Россия не намерена возвращаться к режиму самоизоляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в четверг, 17 сентября, заявил, что никаких оснований для слухов о том, что Россия якобы скоро вернется к режиму самоизоляции, нет.

"Основания для каких-то слухов в настоящее время нет", - сказал Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ о возможном возобновлении режима самоизоляции.

Песков считает, что своевременная мобилизация системы здравоохранения РФ позволяет специалистам контролировать и более гибко подходить к росту числа заразившихся коронавирусом в стране, сообщает ТАСС.

"Система здравоохранения мобилизована, и это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе", - сказал он.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. С этого момента в России зафиксировано 1 085 281 случаев заражения. Из низ 895 868 выздоровели, а 19 061 стали жертвами COVID-19.