Назван срок действия иммунитета к коронавирусу после вакцины «Вектора» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую создали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», не обеспечивает пожизненного иммунитета от заболевания. Однако она дает иммунитет к коронавирусу минимум на полгода. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

Он отметил, что препарат «Вектора» достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса. Первая фаза клинический испытаний вакцины уже завершилась, показав ее полную безопасность и эффективность. Результаты испытаний появятся в ближайшие месяцы, однако точных сроков пока что нет.

- В третьем этапе испытаний прививки «Вектора» примут участие не менее трех тысяч добровольцев, - сказал Александр Рыжиков в прямом эфире в Instagram Роспотребнадзора.

Напомним, что разработка научного центра вирусологии и биотехнологии является второй перспективной российской вакциной от коронавируса. Специалисты в настоящее время активно проводят клинические исследования препарата «Вектора», который получил название «ЭпиВакКорона». Испытания должны завершиться 30 сентября. По словам создателей, государственная регистрация вакцины ожидается уже в октябре этого года.