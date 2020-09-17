Европарламент объявил Координационный совет оппозиции представителем народа Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Европарламента считают Координационный совет оппозиции Белоруссии «временным представителем народа» и поддерживают новые выборы в республике, не признавая результаты предыдущего голосования. Об этом говорится в принятой в четверг, 17 сентября, резолюции Европарламента.

- ЕП приветствует Координационный совет как временное представительство народа республики, которое требует демократических перемен. Совет подтверждает призывы народа страны к скорейшей организации новых, свободных и справедливых выборов, - говорится в документе.

Напомним, что сегодня законодательный орган Европейского союза принял резолюции, в которой потребовал ввести широкие санкции против Белоруссии, а также в отношении россиян, поддерживающих Александра Лукашенко, которые «виновны в фальсификации выборов, насилии и репрессиях» в республике. В тексте резолюции говорится, что евродепутаты отвергают результаты белорусских выборов, которые прошли 9 августа, и не признают Лукашенко президентом республики по истечении его нынешнего срока полномочий.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что у Москвы вызывает множество вопросов легитимность Координационного совета оппозиции Белоруссии.