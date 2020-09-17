Глава Росстандарта объяснил, что даст водителям новый ГОСТ на бензоколонки

Что даст водителям новый ГОСТ на бензоколонки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глав Росстандарта Алексей Абрамов объяснил, как новый ГОСТ на топливные колонки скажется на водителях. Регламент вступает в действие с 1 октября.

Он сменит правила, которые были установлены еще в 1998 году.

- Тогда заправки были совсем другими. Новый ГОСТ даст защиту от постороннего вмешательства в систему отпуска топлива, чтобы оператор не мог в программе настраивать процент недолива, - рассказывает «Российской газете» Абрамов.

Пока стандарт добровольный и применять его смогут только те продавцы, кто хочет. Как именно будет работать система контроля за недоливом – пока не ясно, не исключено, что речь идет о какой-то системе оповещения об изменении настроек.

- Возможно, когда внедрение станет массовым явлением, государство сделает эти требования обязательными, - говорит руководитель.

Помимо этого, Росстандарт предложил правительству провести внеплановые проверки на АЗС страны. Это нужно для борьбы с контрафактным топливом и недоливом.

Мероприятия пройдут более чем 60 регионах, основная работа пройдет в субъектах, где доля контрафактного топлива превышает 20%.

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления о запрете продажи на АЗС судового и печного топлива, сообщает телеканал "360".