Глава Росстандарта объяснил, что даст водителям новый ГОСТ на бензоколонки

Что даст водителям новый ГОСТ на бензоколонки
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Глав Росстандарта Алексей Абрамов объяснил, как новый ГОСТ на топливные колонки скажется на водителях. Регламент вступает в действие с 1 октября.
Он сменит правила, которые были установлены еще в 1998 году.
- Тогда заправки были совсем другими. Новый ГОСТ даст защиту от постороннего вмешательства в систему отпуска топлива, чтобы оператор не мог в программе настраивать процент недолива, - рассказывает «Российской газете» Абрамов.
Пока стандарт добровольный и применять его смогут только те продавцы, кто хочет. Как именно будет работать система контроля за недоливом – пока не ясно, не исключено, что речь идет о какой-то системе оповещения об изменении настроек.
- Возможно, когда внедрение станет массовым явлением, государство сделает эти требования обязательными, - говорит руководитель.
Помимо этого, Росстандарт предложил правительству провести внеплановые проверки на АЗС страны. Это нужно для борьбы с контрафактным топливом и недоливом.
Мероприятия пройдут более чем 60 регионах, основная работа пройдет в субъектах, где доля контрафактного топлива превышает 20%.
Ранее Минпромторг подготовил проект постановления о запрете продажи на АЗС судового и печного топлива, сообщает телеканал "360".