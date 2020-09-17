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Экономика

Правительство выделило 4,5 млрд рублей на развитие транспортной системы в регионах

Средства потратят на целевые нужды до конца года
Дарья Казакова
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Российские регионы до конца года получат более 4,5 млрд рублей на улучшение дорожной сети.

Российские регионы до конца года получат более 4,5 млрд рублей на улучшение дорожной сети.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Российские регионы до конца года получат более 4,5 млрд рублей на улучшение дорожной сети. Отмечается, что дополнительное финансирование ускорит строительство автотрасс в Республике Марий Эл, Владимирской области и мостового перехода «Фрунзенский» в Самаре. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Помимо указанных объектов, выделенные средства также помогут провести ремонтные работы дорожного полотна в Карелии, Краснодарском крае, Пензенской области, республиках Коми и Ингушетии. Подобные меры позволят увеличить пропускную способность дорог и завершить строящиеся объекты.

Сообщается, что денежные средства выделяются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» и государственной программы «Развитие транспортной системы». Подробный доклад об этом будет представлен в правительстве до 1 февраля 2021 года.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что правительство планирует выделить 1 млрд рублей на поддержку легкой промышленности.