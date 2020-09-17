«Комсомольская правда» вошла в топ-50 самых читаемых телеграм-каналов СМИ

Телеграм-канал «Комсомольской правды» впервые вошел в топ-50 самых читаемых каналов СМИ в этом мессенджере. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеграм-канал «Комсомольской правды» впервые вошел в топ-50 самых читаемых каналов СМИ. Каждый пост в нашем канале @truekpru в августе 2020 года в среднем просматривали 7,8 тысяч пользователей. Рейтинг был составлен компанией Медиалогия.

Отметим, что наш молодой телеграм-канал сейчас активно развивается. Здесь мы оперативно сообщаем о самых важных и интересных событиях планеты, публикуем яркие фото и видео, мнения экспертов по самым актуальным проблемам. Именно подписчики нашего телеграм-канала первыми узнают об эксклюзивных материалах от наших специальных корреспондентов.

На телеграм-канал "Комсомолки" подписались на сегодняшний день более 24,5 тысяч человек - присоединяйтесь и вы!