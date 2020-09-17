Небо из красного сделалось серым: На видео показали страшные последствия пожаров в США

На видео показали страшные последствия пожаров в США. Фото: кадр из видео

Появилось новое видео страшных последствий масштабных лесных пожаров в США. Самая тяжелая ситуация сложилась в штате Орегон: в городе Стейтон клубы густого дыма и смога сменили цвет неба с красного на туманно-серый.

Из-за ураганов и возгораний президент страны Дональд Трамп ввел в штате режим чрезвычайного положения. В соседнем от Стейтона городе Милл-Сити от пламени пострадали автомобили и здания, включая жилые дома и местную начальную школу. По последней информации, в результате пожаров погибли более 30 человек, десятки американцев объявлены пропавшими без вести.

В настоящее время огонь бушует на значительной части Западного побережья Соединенных Штатов. Помимо Орегона тяжёлая ситуация из-за природного катаклизма сложилась в Калифорнии и Вашингтоне.

Ранее необычным последствием страшной стихии стала так называемая «кровавая мгла» - небо над несколькими штатами стало красного цвета. В городе Салем, где необычное явлеие наблюдалось особенно ярко, местные жители сообщали о падающих с неба тлеющих углях и оседающем на домах и улицах пепле.

Как сообщал сайт kp.ru, несколько дней назад дым от пожаров в США добрался до берегов Европы. В текущем году пожарная активность на американской земле в сотни раз превысила показатели за период с 2003 по 2019 годы.