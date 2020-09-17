Мужчина развёлся с женой и через год узнал о ней скандальную правду

Неизвестный положил в почтовый ящик разведённому мужчине записку с правдой о его бывшей супруге. Фото: Reddit

Незнакомец рассказал разведённому мужчине о том, как его бывшая жена изменяла ему два года до их развода в 2019 году. Сам обманутый муж опубликовал полученное письмо на Reddit.

- Разведён уже год и нашёл это в своём почтовом ящике сегодня, - рассказал пользователь под ником Bradt1977.

Анонимный автор письма рассказал, что жена врала адресату целых два года. При этом любовником оказался не автор записки, а его друг, который также был обманут, не зная, что встречается с замужней женщиной.

- Твоя бывшая жена изменяла тебе два года! С моим другом. Он никогда не знал, что она замужем, потому что она ему не говорила, пока ваш брак не стал прошлым. Ему жаль, что так случилось, - написано в найденном письме.