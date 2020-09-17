Олег Николаев назвал Чувашию привлекательной для туризма

Выступая на брифинге перед журналистами, руководитель Республики подчеркнул, что для дальнейшего процветания региона важно активнее развивать туризм. В Чувашии есть что показать и на что посмотреть.

Речной туризм – одно из приоритетных направлений. Это Глава региона подчеркнул отдельно: «Волга имеет большое значение. Так мы можем соединить несколько городов региона, увеличивая туристические потоки. Речь идет о таких городах как Чебоксары, Мариинский Посад и Козловка. Так мы будем стимулировать внутренний туризм.»

На данный момент в Чувашской Республике более 80 туристических маршрутов разной степени популярности. Но в основном о них знают лишь местные жители. Например, о дубе в Моргаушском районе, которому 369 лет, и который стал деревом года России. Эту недоработку нужно как можно быстрее исправить и сделать информацию по туристическим местам региона доступной широкому кругу желающих.

«Наша задача все систематизировать, заново пересмотреть и в результате в комплексе выработать продвижение Чувашской Республики как привлекательного для туристов региона. Я думаю, жители столицы Чувашии, особенно дети, обнаружат для себя много замечательных национальных и культурных объектов в родной республике и заодно смогут интересно провести время, передвигаясь по нашей великой реке», — так обрисовал свое видение будущего в области туризма Олег Николаев.