Марат Хуснуллин высоко оценил программу развития Нижегородской области

Правительство России поддержало предложение Нижегородской области о комплексном развитии территорий с использованием инфраструктурных облигаций. Об этом стало известно на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

- Попрошу обратить особое внимание на механизм использования инфраструктурных облигаций, - отметил Марат Хуснуллин. – Пока у нас в работе находится четыре пилотных региона. В качестве примера могу привести Нижегородскую область. Там уже разработана комплексная программа, в которой прописано и жилье, и дороги, и развитие подвижного состава. Нас впечатлил подход нижегородцев. Это очень серьезные планы, которые мы, разумеется, будем поддерживать.

По итогам заседания губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность сотрудничества регионов с федеральными органами власти при реализации масштабных проектов.

- Мы благодарны Марату Хуснуллину и всему федеральному правительству за внимание к региональным инициативам, - отметил Глеб Никитин. – В следующем году Нижний Новгород отмечает 800-летие. Подготовка к этому празднику требует качественного инфраструктурного развития. Оно станет более эффективным за счет синхронизации нацпроектов, инвестиционных программ и нового механизма инфраструктурных облигаций.