СК: Можно с большой уверенностью говорить, что Марцинкевич (Тесак) совершил самоубийство

В обеих предсмертных записках Тесак написал, что больше не видит смысла жить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максим Марцинкевич написал в обеих своих предсмертных записках, что не видит дальше смысла жить. Тесак, осуждённый на 10 лет заключения, рассчитывал на условно-досрочное освобождение уже через пару лет, но в его деле произошли изменения, рассказала в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

- Следователям предстоит восстановить всю картину, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников СИЗО. Но пока, в рамках процессуальной проверки можно с большой уверенностью говорить о том, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство. Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьёзный, - отметила представитель СК.

После известия о самоубийстве Тесака, в интернете стали публиковать его пост 2014 года, где он заявляет, что не собирается совершать суицид, а если во время отбывания наказания с ним что-то случится, то ему "помогли".

Светлана Петренко считает, что взгляды Марцинкевича могли поменяться из-за нового уголовного дела по двойному убийству, запечатлённому на видео в 2007 году. Расследование по убийству двух мужчин неславянской внешности приостановили из-за того, что не были найдены обвиняемые и причастные. Однако один из заключённых колонии Красноярского края дал показания о причастности Тесака к убийству на распространённом в интернете видео. Его показания подтвердились, и Марцинкевич рассказал о деталях преступления, а также назвал место захоронения погибших.

- Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву для того, чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших, - также отметил Петренко.

Напомним, тело Максима Марцинкевича нашли вчера, 16 сентября, в одиночной четырёхместной камере, куда он был переведён незадолго до смерти.

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