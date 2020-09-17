Лавров - о призывах Тихановской к силовикам: Это прямое приглашение к измене присяге

Лавров считает, что Тихановская «говорит не своим голосом», призывая многие страны признать Александра Лукашенко нелегитимным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью с телеведущей Тиной Канделаки на канале RTVI, которое транслирует в прямом эфире Радио "Комсомольская правда", рассказал о позиции России в отношении призывов экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к силовикам. Он отметил, что никто из соседствующих с Белоруссией и Россией стран не может диктовать свою волю белорусскому народу.

«Говоря о событиях в Белоруссии, конечно, очень не хотелось бы, чтобы соседи этой страны, и наши соседи в том числе, Литва – это наш общий сосед, - чтобы они пытались диктовать свою волю белорусскому народу и, по сути дела, руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом втемную», - отметил Лавров.

Он отметил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии «говорит не своим голосом» призывая многие страны признать действующего президента республики Александра Лукашенко нелегитимным.

«Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в столице страны – в Вильнюсе, столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти. Вы знаете, что уже Литва объявила Тихановскую лидером Республики Беларусь, Лукашенко объявлен нелегитимным президентом», - подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что Светлана Тихановская часто делает заявления, которые вызывают ряд вопросов. Так, политик призвала силовиков встать на сторону закона, что, по мнению Лаврова, «прямое приглашение к измене».

«В частности, она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков встать на сторону закона. Это прямое приглашение к измене, измене присяге. И, в общем-то, измене Родине, по большому счету. Это, наверное, уголовное преступление. Поэтому те, кто обеспечивает ей рамки ее деятельности, те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, они должны осознавать свою ответственность», - сказал Сергей Лавров.

Напомним, Светлана Тихановская являлась кандидатом на пост президента Белоруссии на выборах, которые прошли в республике 9 августа. После закрытия избирательных участков ЦИК Белоруссии объявил результаты голосования, по результатам которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская 10,12% голосов избирателей. Оппозиция страны выразила несогласие с результатами голосования.