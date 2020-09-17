Эксперты объяснили, почему россияне предпочитают не работать по специальности

Эксперты объяснили, почему россияне работают по другим специальностям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты объяснили, почему более 60% россиян трудятся не по специальности, полученной во время обучения. Работать по профессии чаще всего остаются медики, учителя, деятели искусства и культуры, а также силовики. А вот те, кто освоил профессии, связанные с сельским хозяйством, математикой, естественными и общественными науками – предпочитают сменить деятельность.

Эксперт в управлении персоналом, директор программ развития группы компаний Detech Лев Соколов объяснил, почему так происходит. Аналогичная история имеется в каждой стране, например в США примерно треть тех, кто выбрал другую сферу деятельности.

Соколов уверен, что в современных условиях учебным заведениям важно готовить специалиста, который будет развит интеллектуально, обладать широким кругозором, быстро учиться и переучиваться. К тому же, многие оплачивают свое образование самостоятельно.

- И возникает вопрос, если это личные инвестиции конкретных людей, то какое, собственно, дело государству до того, каким образом они распоряжаются своими деньгами? Регулирование в этом вопросе, на мой взгляд, нецелесообразно, - поясняет Соколов в беседе с ОТР.

Многие бизнесмены отмечают, что при приеме на работу вовсе не смотрят на диплом, полученный соискателем. Куда важнее опыт, который смог получит человек.