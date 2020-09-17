Профессор американского университета сообщил, что Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского политика Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил в своём Facebook профессор американского университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

Он также отметил, что Навального выдвинули к награде "ряд профессоров признанных университетов, занимающихся Россией", не назвав их имён.

Член Совета федерации Владимир Джабаров заявил, что на его взгляд "Нобелевская премия мира себя скомпрометировала в последние годы настолько, что сейчас это вызывает улыбку", передаёт "360".

- В своё время на неё выдвинули Барака Обаму, который два месяца как был президентом, ещё ничего не сделал, а его номинировали. После этого он развязал ряд агрессий за рубежом, - отметил сенатор.

Джабаров также заявил, что не понимает, в чём заключается вклад Алексея Навального в защиту мира на земле".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что депутат "Партии прогресса" Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира, объяснив это усилиями американского президента по разрешению продолжительных конфликтов в мире.