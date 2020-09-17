Александр Дрозденко после переизбрания вступил в должность губернатора Ленинградской области

Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области. Церемония прошла 17 сентября. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области. Глава региона, набравший по итогам выборов 83,61% голосов, принес присягу и получил удостоверение об избрании. Церемония инаугурации состоялась 17 сентября в Доме правительства Ленинградской области.

Подводя итоги своего предыдущего губернаторского срока, Александр Дрозденко отметил, что за минувшие пять лет ситуация в регионе значительно улучшилась. Экономика области не «просела» даже во время пандемии коронавируса.

- Мы оказались единственным регионом Северо-Запада, у которого не допущено падение доходной части бюджета, и мы показали + 5% за 8 месяцев к уровню прошлого года, - рассказал Дрозденко. - Это говорит о том, что стратегия, которую мы выбрали на развитие Ленинградской области работает и дает свой результат.

Губернатор рассказал о главных задачах, стоящих перед областными властями в ближайшие пять лет. Регион продолжит работу над социально-экономическим развитием. Основным документом, на котором будет строиться социальная политика, станет новый закон о социальных гарантиях в Ленинградской области.

- Закон, который я уже назвал «вилами в спину чиновников» и который не позволит нам допустить провала ни в чем, - подчеркнул губернатор. - В этом законе — наши задачи в экономике, социальной сфере, в развитии инженерной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, и так далее. Мы ставим перед собой амбициозные цели, которых должны достигнуть в ближайшие три-пять лет. Это не просто программа, это — закон, который станет основным документом, помимо бюджета и устава области, с которым мы будем работать ближайшие годы.

Александр Дрозденко поблагодарил избирателей за доверие, а также своих оппонентов — за конструктивную критику. Глава региона пообещал, что учтет все замечания, и попросил прощения у своей семьи, которая на ближайшие пять лет будет лишена его внимания. Губернатор также поблагодарил свою команду и предупредил, что ей предстоит много трудной работы.

- Легче не будет, отставших ждать не будем, впереди много работы. Будем работать! - отметил Александр Дрозденко.

Как сообщил во время церемонии инаугурации председатель Облизбиркома Михаил Лебединский, на выборах губернатора Ленинградской области проголосовали 701 212 человек – это 50,52% избирателей региона. За Александра ДрозденкоДрозденко свои голоса отдали 585 819 человек — 83,61% проголосовавших. Для сравнения: на выборах в 2015 году Дрозденко набрал 82,1% голосов.