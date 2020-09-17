Лавров рассказал о работе по интеграции России и Белоруссии Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как продвигается работа по интеграции России и Белоруссии. Он отметил, что сейчас отношения двух стран опираются на союзный договор 1999 года. Именно поэтому несколько лет назад по решению двух президентов была начата работа, которая позволит продвигать интеграцию уже в современных условиях.

- Вы знаете, были президентские выборы в Белоруссии, сейчас там ситуация напряжена из-за того, что оппозиция, активно поддерживаемая некоторыми нашими западными коллегами, пытается оспорить результаты выборов. Но я убежден, что как только ситуация нормализуется, работа по продвижению интеграционных процессов возобновится, - заявил Лавров в интервью Тине Канделаки на канале RTVI, которое выходит в прямом эфире на Радио "Комсомольская правда".

Глава МИД также отметил, что сейчас все, что записано в союзном договоре, подвергается анализу. И стороны совместно решают, сохраняет ли данное положение актуальность или же в него стоит внести корректировки.

- Там 31 дорожная карта. Каждая из них посвящена конкретному разделу союзного договора. так что настрой на продолжение реформы есть, - отметил Лавров.