Организатор перевозки Навального в Шарите рассказал, как в Берлин доставили бутылку из его номера

Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бутылки с водой из гостиничного номера российского политика Алексея Навального доставили в Берлин немецким спасательным бортом по просьбе главы штаба Навального, сообщил Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал транспортировку оппозиционера в немецкую клинику Шарите.

- Шеф штаба Навального попросил меня убедиться, что бутылки будут перевезены, хотя в них все ещё была жидкость. Команда сделала это возможным, - рассказал Яка Бизил.

В четверг, 17 сентября, штаб Алексея Навального опубликовал видеозапись из номера в томском отеле, где политик останавливался перед госпитализацией. На записи видна та самая бутылка, с помощью которой якобы отравили оппозиционера. Соратники оппозиционера рассказали, что после экстренной посадки самолёта из-за приступа Навального они пришли в его номер и забрали бутылки, из которых пил политик, а затем отправили их в Германию.

Сайт KP.ru публиковал комментарий одного из разработчиков яда "Новичок". Леонид Риник напомнил, что если бы яд действительно был на одной из бутылок в номере, умерли бы все, кто её потрогал.

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