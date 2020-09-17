Лавров: Мы будем уважать любой результат выборов в США

Лавров отметил необходимость конструктивного сотрудничества между США и Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров, 17 сентября в эфире программы «Специальный гость», ведущей которой является Тина Канделаки, ответил на вопрос о мнении российского правительства на президентские выборы в США. Министр отметил, что РФ уважительно относится к любому волеизъявлению американского народа.

Радио «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию интервью.

«Я не буду комментировать ситуацию с их выборами. Это их закон. Это их избирательная система. И любые мои комментарии будут опять истолкованы как попытка вмешательства в их внутренние дела. Скажу только одно, о чем не раз говорил президент Путин. Мы будем уважать любой результат этих выборов. Любой результат волеизъявления американского народа. Мы понимаем, что ни с демократами, ни с республиканцами никаких радикальных изменений в нынешнем состоянии отношений не будет. Об этом громогласно заявляют представители обеих партий», - сказал Лавров.

Он подчеркнул необходимость сотрудничества двух мировых держав - России и США - независимо от выборов президента, которые намечены на ноябрь 2020 года.

«Хотя все-таки есть надежда, что здравый смысл восторжествует, и американским новым правительством, американской администрацией, кто бы ни стал президентом, все-таки будет осознана необходимость сотрудничать с нами для решения очень серьезных глобальных проблем, от которых зависит состояние международной обстановки», - подчеркнул министр.

Напомним, что выборы в Соединенных Штатах Америки пройдут 3 ноября 2020 года. Основными кандидатами в президенты выступают: от Республиканской партии действующий президент США Дональд Трамп, от Демократической партии Джозеф Байден.