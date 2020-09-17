Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

В МИДе назвали дату выступления Путина в Генассамблее ООН

Неделя высокого уровня 75-й сессии пройдёт с 22 по 29 сентября в Нью-Йорке
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Видеовыступление президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября

Видеовыступление президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин планирует 22 сентября выступить на Генеральной Ассамблее ООН с видеообращением, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она также сообщила, неделя высокого уровня 75-й сессии Генассамблеи ООН пройдёт в Нью-Йорке с 22 по 29 сентября. Это мероприятие, по словам Захаровой, станет главным в году в международно-политической сфере. В его рамках рассмотрят актуальные проблемы современности. Также отмечается, что сессия Генассамблеи ООН традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел.

- С учётом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент Российской Федерации, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением, - отметила Захарова во время брифинга.

Представитель российского МИДа также сообщила, что в основном вся работа на Генассамблее пройдёт в дистанционном формате.