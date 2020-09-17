В МИДе назвали дату выступления Путина в Генассамблее ООН

Видеовыступление президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин планирует 22 сентября выступить на Генеральной Ассамблее ООН с видеообращением, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она также сообщила, неделя высокого уровня 75-й сессии Генассамблеи ООН пройдёт в Нью-Йорке с 22 по 29 сентября. Это мероприятие, по словам Захаровой, станет главным в году в международно-политической сфере. В его рамках рассмотрят актуальные проблемы современности. Также отмечается, что сессия Генассамблеи ООН традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел.

- С учётом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент Российской Федерации, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением, - отметила Захарова во время брифинга.

Представитель российского МИДа также сообщила, что в основном вся работа на Генассамблее пройдёт в дистанционном формате.