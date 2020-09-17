Лавров назвал избирательную систему США дискриминационной Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров назвал избирательную систему США дискриминационной. По его словам, есть немало случаев, когда кандидат, который получил большинство голосов избирателей, в итоге проигрывает. Это связано с тем, что на втором этапе голосуют уже не граждане, а выборщики.

- Однажды, когда Кондолиза Райс в ее бытность госсекретарем начала предъявлять какие-то претензии по поводу нашей политической системы, я сказал ей, что вот у вас, видите, какая проблема. Может быть, вы лучше займетесь исправлением вот этой дискриминационной избирательной системы? Она сказала: "Да, она дискриминационная, но мы к ней привыкли, это наши проблемы, не суйтесь". Вот практически буквально, - рассказал Лавров в интервью Тине Канделаки на канале RTVI, которое выходит в прямом эфире на Радио "Комсомольская правда".

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Согласно последним опросам, в голосовании планируют поучаствовать большинство американцев (78%).