В Москве ветер поднял на воздух металлический контейнер

Столицу накрыло мощным дождём Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В московском районе Восточное Бирюлёво ветер оторвал металлический контейнер от земли. Около дома напротив отдела полиции по адресу Загорьевская улица, дом 21 корпус 2 контейнер повредил три автомобиля.

Ветер оторвал от земли металлический контейнер и повредил им три автомобиля Фото: Предоставлено очевидцами

Сайт KP.ru опубликовал несколько видео сильного ливня в Москве. Синоптики предупредили о понижении температуры до семи градусов тепла в ночь с 17 на 18 сентября.