Лавров объяснил, почему Россия не может возбудить уголовное дело по случившемуся с Навальным

Лавров оценил позицию Запада в отношении ситуации с Алексем Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД РФ Сергей Лавров, 17 сентября в эфире программы «Специальный гость», ведущей которой является Тина Канделаки, ответил на вопрос о ситуации с российским оппозионером и блогером Алексеем Навальным. Министр отметил, что западные коллеги «перешли все рамки разумного».

Радио «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию интервью.

«Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что если не было бы Навального, придумали бы еще чего-нибудь в качестве повода для введения дополнительных санкций. А по Навальному, мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, все рамки разумного, когда по сути дела от нас сейчас требуют признаться. Нам говорят - вы, что, не верите немецким специалистам, специалистам бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами. Вы, что, нам не верите?», - сказал Лавров.

Он напомнил, что Москва 27 августа направила запрос Генеральной прокуратуры РФ об оказании правовой помощи и до сих пор не получила ответа. Он отметил, что для открытия уголовного дела мало одного слова, нужны подтверждающие факты для рассмотрения обстоятельств дела по возможному отравлению Навального.

«Заявили, что да, это все передано прокуратуре Берлина, но ничего мы вам не скажем без согласия семьи. И вот давайте открывайте уголовное расследование. У нас есть свои законы. И согласно этим законам, мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определенные процедуры. И соблюдению этих процедур была посвящена проводимая сейчас и начавшаяся сразу после этого инцидента доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела», - подчеркнул Министр.

Лавров перечислил тех, кого опросили бы в рамках уголовного дела: пилота, пассажиров самолета, врачей, тех, кто с ним общался.

- И все это было сделано. Опросили тех пятерых, которые сопровождали его, которые участвовали в мероприятиях предыдущих дней, до того, как Навальный сел в самолет. Опросили тех, кто ожидал вылета в Москву из Томска и кто с ним угощался в баре. Выяснили, что они заказывали, что он пил. Шестая сопровождавшая его дама, как вы знаете, сбежала. Говорят, именно она бутылку-то и передала в немецкую лабораторию. И вот это все, понимаете, сделано, если бы даже все это называлось уголовным делом, бОльшего предпринять мы ничего не можем, - пояснил он.

Напомним, что блогер Алексей Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа в омскую больницу, где впал в состояние комы. Российские медики провели ряд анализов и установили, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера могло стать нарушение обмена веществ, вызванное изменением уровня сахара в крови. 22 августа Навальный был отправлен специальным бортом в Германию, где его приняли в берлинской клинике Шарите.

2 сентября ФРГ заявила, что оппозиционер, согласно данным их военных медиков, был отравлен ядом серии «Новичок». Берлин запросил у Москвы данные по разработке и ликвидации нервно-паралитического вещества. Москва ответила, что не получала данных исследований от западных коллег, в связи с чем не готова дать ответ.