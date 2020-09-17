В Госдуму внесли законопроект о повышении НДФЛ

Если поправки в Налоговый кодекс будут приняты, то данный закон вступит в силу с 1 января 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки НДФЛ до 15% для граждан, доходы которых превышают 5 миллионов рублей в год. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

По утвержденному плану дополнительные налоговые выплаты будут направлены на лечение с тяжелыми хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Ожидается, что вступление закона в силу в 2021 году увеличит поступление НДФЛ на 60 миллиардов рублей. В 2022 эти поступления составят 64 миллиардов, а в 2023 – 68,5 миллиардов. Также сообщается, что данная статья расходов уже зарезервирована при формировании проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы в программе «Развитие здравоохранения».

Если поправки в Налоговый кодекс будут приняты, то данный закон вступит в силу с 1 января 2021 года. В правительстве отмечают, что процесс налогообложения будет в большей степени оптимизирован и не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации.