RADA переводит узников из «Митиги» на фоне отставки Сарраджа

Как сообщает издание Al-Marsadar, лидер бандформирования Абд аль-Рауф Карра опасается проверок в изоляторе.

Решение Карры связано с тем, чтобы общественность не узнала о жестоких преступлениях надзирателей. Пленников распределили по частным домам и коттеджам, а также по другим изоляторам. Среди них сторонники режима Муаммара Каддафи и члены его семьи.

Но в последние несколько месяцев ситуация в Ливии в корне изменилась. В разгаре переговоры о примирении между Триполи и Тобруком, по итогам которых состав ПНС и Президентского совета изменится. Файез Саррадж заявил о намерении сложить полномочия до конца октября.

Карра пытается обезопасить себя на фоне этой нестабильности, ведь если ПНС возглавит «неудобный» RADA руководитель, боевик может понести заслуженное наказание за преступления против человечности.