В России могут запретить забирать детей из семьи без разрешения суда

Законопроектом предлагается исходить прежде всего из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме готовится к рассмотрению в первом чтении законопроект, который запретит забирать детей из семьи без суда.

Как отмечает один из авторов инициативы Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, изъятие детей из семьи нарушает не только родительские права, но и права ребенка.

«Законопроектом предлагается исходить прежде всего из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребенка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства», – высказался Клишас.

В пресс-службе партии «Единая Россия» также сообщают о том, что в настоящее время изымать ребенка из семьи в случае угрозы его жизни и здоровью можно по решению органов опеки. Внесенная инициатива предусматривает, что подобное действие будет невозможно без решения суда. При этом суд будет рассматривать подобные заявления в течение суток.

Также останутся исключительные случаи, когда решение о том, насколько жизнь ребенка зависит от сторонней помощи, будет приниматься в течение нескольких часов.