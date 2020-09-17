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В России могут запретить забирать детей из семьи без разрешения суда

Такой законопроект был внесен в Госдуму 17 сентября
Дарья Казакова
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Законопроектом предлагается исходить прежде всего из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей

Законопроектом предлагается исходить прежде всего из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме готовится к рассмотрению в первом чтении законопроект, который запретит забирать детей из семьи без суда.

Как отмечает один из авторов инициативы Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, изъятие детей из семьи нарушает не только родительские права, но и права ребенка.

«Законопроектом предлагается исходить прежде всего из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребенка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства», – высказался Клишас.

В пресс-службе партии «Единая Россия» также сообщают о том, что в настоящее время изымать ребенка из семьи в случае угрозы его жизни и здоровью можно по решению органов опеки. Внесенная инициатива предусматривает, что подобное действие будет невозможно без решения суда. При этом суд будет рассматривать подобные заявления в течение суток.

Также останутся исключительные случаи, когда решение о том, насколько жизнь ребенка зависит от сторонней помощи, будет приниматься в течение нескольких часов.