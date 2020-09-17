Лавров рассказал про "мягкую силу" России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, в чем заключается "мягкая сила" России.

- Она выражается в том, что мы хотим, чтобы все то, что создали народы и цивилизации, уважалось. Чтобы никто никому не навязывал никакие порядки. Чтобы никто не покушался на право каждого народа иметь свои исторические традиции, свои духовные корни. А мы видим попытки такого покушения, - заявил Лавров в интервью Тине Канделаки на канале RTVI, которое выходит в прямом эфире на Радио "Комсомольская правда".

Глава МИД подчеркнул, что "мягкая сила" задумана для того, чтобы продвигать свою культуру, свой язык и традиции, а взамен получать знания о том, как живут другие народы и другие цивилизации.

- Это тот подход, который всячески поддерживает Российская Федерация, - заключил Лавров.