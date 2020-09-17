Лавров ответил на вопрос об упрощении визового режима с Грузией

Лавров сказал, что граждане Грузии могут посетить Россию уже сейчас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Сергей Лавров в интервью с телеведущей Тиной Канделаки 17 сентября в программе «Специальный гость» на телеканале канале RTVI обсудил вопрос упрощения визового режима с Грузией.

Сайт радио «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию интервью.

«Как грузинка, в конце должна спросить, не пора ли упростить визовый режим с Грузией? Уже второе поколение выросло грузин, которые так и не увидели пока Россию. Как вы считаете?» - задала вопрос телеведущая.

Лавров ответил, что грузинам приезжать в Россию можно уже сейчас. Для этого нужно получить визу. Министр подчеркнул, что перечень случаев, которые позволяют получить визу, был расширен.

«Сейчас практически нет никаких ограничений для приезда в Россию. Для этого надо получить визу в нашей секции интересов или в другом нашем загранучреждении. Что касается безвизового режима, мы, как вы знаете, год назад были готовы к этому, оставалось несколько недель до того, как мы бы это предложили. Но произошел тот случай с делегацией российского парламента на международной парламентской ассамблее православия, когда пригласили, посадили в кресла, и потом за это же стали практически пытаться применить силу», - напомнил Лавров.

Глава МИД убежден, что отношения с Грузией восстановятся и наладятся. Он отметил, что часть грузинских политиков выступают за конструктивные и мирные отношения с РФ.

«Пока это еще небольшие в правящих элитах партии, но я убежден, что в конечном итоге восторжествует наша традиционная историческая близость, взаимная тяга наших народов, и провокаторы, которые пытаются не позволить Грузии вернуться на нормальные рельсы отношений с Россией, будут посрамлены. Ведь Грузию сейчас пытаются использовать точно так же, как Украину», - сказал Лавров.