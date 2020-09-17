Постпред России при ЕС рассказал об ошибках Европарламена в резолюции по Навальному

Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В резолюции Европарламента об отношениях с Россией из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным перепутали Томск и Омск, рассказал постоянный представитель России при Евросоюза Владимир Чижов.

- Европарламент принял большинством голосов резолюцию, которая готовилась, по большому счёту, в спешке и называется "О ситуации в России: отравление Алексея Навального", - отметил постпред России в интервью телеканалу "Россия 24".

По мнению Владимира Чижова, уже название резолюции обвиняет российские власти в отравлении Навального и сразу заявляет о доказанности факта отравления.

За принятие резолюции проголосовали 532 депутата, против - 84, воздержались - 72. В документе говорится о том, что антироссийские санкции необходимо усилить и провести "стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией".

Напомним, Алексея Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Почти двое суток он был под наблюдением омских врачей, а затем его транспортировали в немецкую клинику Шарите, сообщал сайт KP.ru.

Германия заявила, что в анализах политика найдены следы яда "Новичок". Российские врачи заявляют, что ни в одной пробе Навального не было следов токсичных веществ, а причиной его приступа стало нарушение обмена веществ.