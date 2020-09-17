Постпред России при ЕС рассказал об ошибках Европарламена в резолюции по Навальному

Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В резолюции Европарламента об отношениях с Россией из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным перепутали Томск и Омск, рассказал постоянный представитель России при Евросоюза Владимир Чижов.

- Европарламент принял большинством голосов резолюцию, которая готовилась, по большому счёту, в спешке и называется "О ситуации в России: отравление Алексея Навального", - отметил постпред России.

По мнению Владимира Чижова, уже название резолюции обвиняет российские власти в отравлении Навального и сразу заявляет о доказанности факта отравления.