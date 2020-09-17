Лавров: В 2014 году Джон Керри мне сказал "Мы все понимаем, что Крым ваш" Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о встрече с бывшим госсекретарем США Джоном Керри после событий в Крыму в 2014 году. Тогда на совещании в Женеве собрались Джон Керри, представитель Евросоюза Катя Эштон и исполняющий обязанности руководителя внешнеполитического ведомства Украины Дещица.

- Джон Керри мне сказал: "Сергей, мы все понимаем, что Крым ваш, мы понимаем, что народ Крыма хотел вернуться к вам, но вы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий, я вас прошу, поговорите с президентом, организуйте еще один референдум, объявите его заранее, - рассказал Лавров в интервью Тине Канделаки на канале RTVI, которое выходит в прямом эфире на Радио "Комсомольская правда".

Керри предложил пригласить на новый референдум международных наблюдателей. По его мнению, результат голосования от этого бы не изменился, но приличия были бы соблюдены.

- Я ему сказал: "Джон, если вы понимаете, что это было проявлением воли народа, ну зачем же устраивать такие спектакли?" - подчеркнул Лавров .