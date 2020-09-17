Из-за ураганного ветра и ливня в Домодедове пострадали три человека

За два часа в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ливень и усиленный ветер до 17 метров в секунду пришли в столицу 17 сентября. За два часа в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков, и в данный момент городские службы оперативно устраняют последствия ненастья.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы уточнили, что в городе дежурят более 300 аварийных бригад и 270 единиц техники предприятия.

Неприятные последствия непогоды наблюдаются и в Московской области. Из-за сильного ветра упало много деревьев. Известно, что как минимум три жителя области получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу регионального МЧС.

«По состоянию на 18.00, произошло падение 19 деревьев в 10 городских округах. Повреждено семь легковых автомашин, одна автобусная остановка, пострадали три человека», - уточняют сотрудники пресс-службы.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что многие москвичи поделились видеороликами ливня у себя в соцсетях.