Лавров назвал решение Хрущева отдать Крым Украине противоречащим советским законам Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что решение Никиты Хрущева передать Крым Украине противоречило советским законам. Он напомнил о том, что в 1945 году Украинская ССР вступала в ООН без Крыма. Полуостров тогда находился в составе Российской СФСР.

- И только потом нелегитимные, противоречащие советским законам действия Никиты Сергеевича Хрущева завершились тем, чем они завершились. И все прекрасно понимают, что это такая внутренняя игра в политику по отношению к стране, вернее, к республике советской, откуда Никита Сергеевич был родом и откуда родом были многие его соратники, - рассказал Лавров в интервью Тине Канделаки на канале RTVI, которое выходит в прямом эфире на Радио "Комсомольская правда".

Напомним, передача Крыма из состава Российской СФСР в Украинскую ССР состоялась 19 февраля 1954 года на основании указа Президиума Верховного Совета СССР.