Беларусь закрывает границы Литвой и Польшей и усиливает с Украиной

Лукашенко закрывает границы Беларуси с Украиной, Литвой и Польшей Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что вынужден закрыть границу с Украиной, Литвой и Польшей.

- Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружьё и закрыть госграницу с запада, - заявил президент Беларуси во время своей речи на женском форуме "За Беларусь".

Лукашенко также обратился к народам Литвы, Польши и Украины, попросив их противостоять развязыванию войны.

- Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне, - призвал Лукашенко.