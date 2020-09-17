Лукашенко: Никакого вранья на выборах не было

Лукашенко заявил, что подделать 80% голосов невозможно Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что выборы президента в Беларуси прошли в соответствии с законами и Конституцией страны.

- Никакого вранья на выборах не было, нельзя фальсифицировать 80% голосов, - сказал он.

Лукашенко также отметил, что нынешние власти Беларуси не нуждаются в международном признании легитимности голосования.

- Мы провели выборы по конституции и законам нашей страны. И мы не нуждаемся ни в каком признании: выборы состоялись и они законны, - подчеркнул он, выступая на женском форуме "За Беларусь".