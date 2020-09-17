Как COVID-19 отразится на голосе Анны Нетребко, рассказала ЛОР-фониатор Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Оперная певица Анна Нетребко, известная на весь мир своим уникальным голосом, слегла с коронавирусом. Поклонники переживают за знаменитость, но еще больше их беспокоит, не отразится ли болезнь на голосе знаменитости, все таки поражены легкие.

Врачи вынуждены признать, случаи, когда «ковид» отражался на голосовых связках, были. Процесс восстановления при таких повреждениях занимал от одного до пяти месяцев. Максимальный срок занимали ситуации, когда было поражено до 50 процентов легочной ткани.

- Коронавирусная инфекция так или иначе влияет на весь дыхательный аппарат, - говорит Пятому каналу ЛОР-фониатр, президент ассоциации фониатров и фонопедов России Екатерина Осипенко. - Для людей профессий, которые имеют высокие требования к голосу, эта инфекция таит определенные риски.

Все дело в том, что при сложном течении болезни появляются повреждения на легочной ткани. Рубцующиеся процессы не дадут использовать легкие в полной мере и до тех пор, пока ткань органа не приобретет первоначальное заболевание, певица не сможет восстановить свои вокальные данные.

Но бывает и так, что никаких последствий не останется. Тревожным признаком станет осиплость голоса, на это стоит обратить особое внимание.

Для исполнительницы, конечно же, эта ситуация очень острая и потребуется помощь профессиональных реабилитологов и фониатров.

- Они смогут провести подстройку голосового аппарата под последующую голосовую нагрузку. Чтобы процесс реабилитации не затянулся слишком надолго, - заключает эксперт.