Аналитики предрекли доллару падение до 72 рублей Фото: REUTERS

Аналитики увидели благоприятные условия для укрепления рубля. На фоне решения ФРС США сохранить базовую ставку на минимальном уровне 0-0,25% минимум до конца 2023 года, доллар начнет терять свои позиции.

Продолжение эпохи сверхнизких ставок в Америке должно положительно отразиться на валютах развивающихся стран, включая рубль.

- Укрепление доллара в начале сентября - не более чем рыночный шум, отражающий тактическую перезарядку продаж доллара,- считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Если решение ФРС приведет к распродаже доллара, то тенденция к снижению рубля будет сломлена. При таком раскладе, курс доллара может снизится до 74 рублей уже к концу недели.

- А до конца сентября стоимость американской валюты может упасть до 72,5 рублей, а к концу декабря потерять еще 2-2,5 рубля, - заключает Купцикевич.

Стоит отметить, что помимо ключевой ставки в США, важными факторами для российской валюты в ближайшие месяцы останутся ситуация с коронавирусом в мире, темпы восстановления мировой экономики, отношение инвесторов к развивающимся рынкам и динамика цен на нефть, пишет «Российская газета».