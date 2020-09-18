Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 18 сентября 2020 года

К опубликованному видео сразу появилось много вопросов

Алексей Навальный все еще проходит лечение в немецкой клинике "Шарите". Несколько дней назад он опубликовал снимок из больничной палаты. На нем политик в окружении членов семьи сидит на больничной койке. В подписи к публикации оппозиционер сообщил, что "смог целый день дышать сам". Это было первое заявление пациента о своем здоровье. Ранее о его состоянии люди узнавали из сообщений клиники.

Его сторонники накануне опубликовали видео из отеля, в котором, якобы, ночевал Навальный перед вылетом в Москву. На записи в числе прочих предметов показана бутылка с водой. Как утверждает команда политика, именно на ней позже найдут следы "Новичка". Сторонники оппозиционера утверждают, что часть команды почти сразу узнала о потере сознания Алексея на борту самолета. Они вызвали адвоката и поднялись в номер, где ночевал Навальный:

- Начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды.

К опубликованному видео сразу появилось много вопросов. К примеру такой: Зачем сторонники Навального собирали «улики» по делу, которого еще не было? Или такой: Почему никто из находившихся в отеле сторонников не пострадал - если на бутылке позже, как утверждается, нашли следы боевого яда «новичок»?

- Можем усматривать сговор команды Навального и немецких спецслужб, - уверен Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов.

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