Пещерная русофобия: Медведев прокомментировал требования Польши об аресте смоленских авиадиспетчеров

Дмитрий Медведев прокомментировал требование Польши арестовать российских авиадиспетчеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские власти должны прекратить спекулировать на теме катастрофы в Смоленске, а арест граждан России и их выдача польским властям невозможны, заявил лидер партии "Единая Россия" и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

- Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели – в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии, - пояснил Медведев в заявлении, опубликованном в Facebook.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что польская Генпрокуратура заявила о своём намерении добиваться ареста трёх российских авиадиспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в апреле 2010 года, когда потерпел авиакатастрофу самолёт с президентом Польши Лехом Качиньским. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

- Ничего, кроме сожаления и возмущения, подобная активность вызвать не может. Причина катастрофы была установлена. Уровень взаимодействия властей России и Польши (включая президентов и правительства двух стран) по этому делу был беспрецедентным. Хорошо помню этот период, - отметил Медведев.