Тесак признался в убийствах в последнем письме девушке

Марцинкевич (Тесак) перед самоубийством признался в серии убийств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максим Марцинкевич написал в своём последнем письме гражданской жене, что готовится совершить самоубийство. Он также рассказал ей, что если бы в 16 лет не выбрал бы течение национал-социализма, вся его жизнь сложилась бы иначе и он бы не совершил несколько убийств на почве идеологии, сообщает Baza.

- Стал бы я не НС, а либертарианцем, не насовершал целой кучи идеологически обоснованных убийств, не сидел бы в тюрьме, и вот сейчас на пересылке в Челябинске не готовился бы совершить самоубийство, - написано в письме Марцинкевича.

Он также сожалеет о том, что не сможет воплотить в жизнь "проект, развенчивающий националистические, социалистические и религиозные заблуждения". Тесак заявляет в послании, что с помощью этого проекта он планировал "искоренить то зло, что принёс".

- Я говорю и о своих прямых жертвах, и о тех, кого я сагитировал и об их жертвах. Ведь если так взять, то это тысячи загубленных жизней! А проект мы бы спасти тысячи, а то и десятки тысяч жизней, - объясняет в своём письме Марцинкевич.

Сайт KP.ru публиковал эксклюзивное интервью с официальным представителем Следственного комитета Светланой Петренко, в котором она также рассказала о признании Тесаком в участии в двойном убийстве. Первым дал показания другой заключённый национал-социалист, отбывавший свой срок в Красноярской колонии.

Напомним, тело Максима Марцинкевича нашли вчера, 16 сентября, около 8 утра в одиночной камере Челябинского СИЗО.