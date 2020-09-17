Эффектная брюнетка поцеловала Лукашенко после выступления на "Минск-Арене"

Лукашенко поцеловали на женском форуме Фото: Скриншот с видео

После выступления на женском форуме в "Минск-Арене" президент Беларуси Александр Лукашенко спустился в зрительный зал, где участницы форума набросились на него с объятиями и поцелуями. Одна из них оставила на щеке президента след своих губ ярко-красной помадой.

На видео также заметно, что и на этом мероприятии Лукашенко приехал в сопровождении младшего сына Николая.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что визит президента не был никак анонсирован заранее. Лукашенко во время своего выступления рассказал о том, как спонтанно принял решение посетить мероприятие, когда узнал, что оно ещё не окончилось

- Мне говорят: "Да нет, мы ещё шумим". Так я принял решение по пути, переоделся и приехал, - рассказал Лукашенко участницам форума "За Беларусь!".

Во время своего выступления Лукашенко также заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границы с Литвой и Польшей, а с Украиной - усилить.